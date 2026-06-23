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Общество

На Сахалине обнаружили капсулу времени из СССР

Туристы нашли капсулу времени 1980 года на пике Чехова
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Члены туристического объединения нашли на пике Чехова, недалеко от Южно-Сахалинска, тайник с посланием, заложенным почти 46 лет назад. Об этой находке путешественников рассказала kp.ru.

«Наши ребята 20.06.2026 на пике Чехова с помощью металлоискателя поймали сигнал, исходящий из булыжника. Разобрав груду камней, обнаружили алюминиевую колбу из-под валидола с вышедшим сроком годности 11.1979», — указано в публикации.

Как отметили авторы сообщения, уцелела рукописная заметка: «Мальцев Валерий Леонидович, 1956 год рождения. Данное восхождение приурочено к XXII летним Олимпийским играм в Москве. 16/VII 80».

XXII летние Олимпийские игры состоялись в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года.

До этого работники одной из средних школ Нью-Йорка наткнулись на капсулу времени, которая была закопана в 1992 году и задумывалась для открытия в 2017 году. Находка обнаружилась в разгар летних каникул, когда охранники проводили проверку школьного хранилища и нашли старое пластиковое ведро с крышкой.

Ранее Путин надиктовал сообщение, которое бы положил в капсулу времени.

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