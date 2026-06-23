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Общество

В Германии готовится масштабная пенсионная реформа

Bloomberg: Германия планирует поднять пенсионный возраст
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Германское правительство во главе с канцлером Фридрихом Мерцем намерено внести значительные изменения в пенсионной сфере. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ключевые пункты готовящейся реформы включают внедрение накопительного компонента, ужесточение правил для раннего выхода на заслуженный отдых и поэтапное увеличение возраста выхода на пенсию.

Согласно публикации, Мерц вместе с министром финансов Ларсом Клингбайлем планируют добиться одобрения данного пакета изменений в кабинете министров до того, как парламент уйдет на летние каникулы в июле.

В перечень предложений, которые правительственная комиссия должна представить 23 июня, входит постепенное введение дополнительного взноса в размере 2% от валового дохода. Указанные накопления предполагается направлять в специальный государственный фонд с дальнейшим размещением на рынках капитала.

Как отмечают эксперты, повышение пенсионного возраста будет привязано к увеличению средней продолжительности жизни: предполагается, что каждый прожитый год будет добавлять к необходимому стажу около восьми месяцев. При этом обсуждавшееся ранее повышение планки выхода на пенсию до 70 лет откладывается.

Дополнительно рекомендуется отказаться от программы досрочного выхода на отдых для тех, кто имеет 45-летний стаж уплаты взносов.

Ранее вырос средний размер пенсии работающих россиян.

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