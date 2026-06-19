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Общество

Дикий кабан перевернул коляску с младенцем и травмировал его в Кракове

В Кракове кабан напал на годовалую девочку, опрокинув ее коляску
Jens Holzmann/Shutterstock/FOTODOM

В Польше кабан опрокинул коляску с 13-месячной девочкой, сообщает Polsat News.

Инцидент произошел в четверг, 18 июня, в жилом микрорайоне Клини на юге Кракова. На улицу выбежало стадо диких кабанов, один из них отделился и врезался в детскую коляску, которой управляла мать пострадавшей.

В результате девочка выпала, ударилась головой о тротуар и попала в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Полиция Малопольской области не получала сообщения о ЧП, но после публикаций в СМИ связалась с больницей для уточнения состояния ребенка. На следующий день городские власти создали чрезвычайный штаб по проблеме кабанов.

Ранее дикий кабан устроил набег на город в Турции и ранил трех человек.

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