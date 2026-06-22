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Общество

Россиянам рассказали, где пенсионеры могут зарабатывать 100 тысяч рублей

Эксперт Уварова: слесарь-пенсионер получает 90 тыс., а бывший «начальник» — ничего
fast-stock/Shutterstock/FOTODOM

Рынок труда для пенсионеров сегодня расколот на две части: тех, у кого есть дефицитная профессия, и тех, кто всю жизнь был «начальником без навыка». Первые легко находят работу, а вторые оказываются никому не нужны. Единственный шанс для вторых — получить конкретный измеримый навык под реальный спрос, рассказала «Газете.Ru» рассказала Елена Уварова, владелец продукта «HRBusiness с Уваровой», эксперт-практик в масштабировании бизнесов, управленческом и кадровом консалтинге.

По ее словам, острую нехватку рабочих рук испытывает отрасль производства и промышленности. Заводы стонут от кадрового голода, особенно в регионах. Нужны токари, фрезеровщики, наладчики ЧПУ, электрики 5–6 разряда, КИПовцы.

«Для этих позиций возраст вообще не помеха, а седина воспринимается как знак качества. В Подмосковье и на Урале такие специалисты спокойно получают 70–90 тыс. рублей, а на вахте — более 100 тыс.», — отмечает Уварова.

В медицине уже давно сложился устойчивый дефицит кадров. Нехватка врачей и среднего медперсонала катастрофическая.

«Медсестру-пенсионерку с руками оторвут частные клиники, стоматологические кабинеты или лаборатории», — говорит эксперт.

Удобный вариант для пенсионера — бухгалтерия на аутсорсе. Главбух с опытом, который ведет 5–7 ИП и небольших компаний удаленно, в среднем получает 80–120 тыс. рублей без надрыва.

В строительстве также можно найти хорошее место. Этому направлению нужны сметчики, прорабы, специалисты производственно-технического отдела (ПТО) и технадзора.

Сейчас есть большой спрос на преподавателей физики, химии, русского языка и математики. Учитель с достижениями берет за занятия от 1,5 тыс. рублей в час. Если выйти на онлайн-платформу, можно зарабатывать 70–100 тыс. рублей.

Стоит рассмотреть направления, о которых мало говорят: охрана объектов с лицензией 6 разряда, водители категории D и E, машинисты.

«Условия для таких позиций сильно изменились за последние годы. Это уже не дедушка на стуле у шлагбаума, получающий 25 тыс. рублей. Там совсем другие деньги», — подчеркивает Уварова.

Рынку нужен пенсионер с твердой профессией, руками и головой. Спрос падает на тех, у кого вся карьера прошла на административных должностях без конкретного навыка: «начальник отдела», «методист», «инспектор».

«Тяжело приходится бывшим продавцам непродовольственного ритейла, мастерам, чья специальность умерла, офисным универсалам без цифровых компетенций. Если человек всю жизнь не учился новому, боялся компьютера, рынок будет с ним жестоким. Возраст прощают за дефицитную экспертизу», — объясняет эксперт.

Ранее россиянам назвали подработки, где без опыта можно получать 20–30 тыс. в месяц.

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