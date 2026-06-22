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Россиянам объяснили, кому стоит осторожно использовать влажные салфетки

Химик Дорохов: некоторые компоненты салфеток могут вызвать сухость и раздражение
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Влажные салфетки применяют для различных целей: личная гигиена рук и лица, удаление макияжа, уход за детской кожей, очистка поверхностей. В зависимости от назначения в составе пропитки могут использоваться разные компоненты. О том, кому с осторожностью стоит использовать влажные салфетки, «Газете.Ru» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Так, в салфетках для ухода за руками и лицом обычно присутствуют мягкие поверхностно-активные вещества (ПАВы), увлажняющие компоненты — глицерин, пантенол или экстракт алоэ — и вещества для поддержания нейтрального pH.

Салфетки для снятия макияжа содержат масла и эмульгаторы, иногда добавляется спирт для растворения косметики. В состав пропитки дезинфицирующих средств и салфеток для уборки входят более активные ПАВы, спирт или хлорсодержащие соединения и консерванты. Ароматизаторы добавляют почти во все типы салфеток для придания салфеткам приятного запаха и более комфортного использования.

«Некоторые из этих компонентов могут негативно воздействовать на кожу. При выборе салфеток стоит обращать внимание на состав и избегать агрессивных моющих веществ, таких как лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES), особенно если они указаны в числе первых компонентов списка. Эти соединения усиливают очищающее действие, но одновременно чаще вызывают сухость и ощущение стянутости кожи. Спирт в составе, включая этанол и изопропиловый спирт, при регулярном использовании может усиливать раздражение и ослаблять защитный липидный слой кожи», — объяснил химик.

Повышенный риск нежелательных реакций связан и с некоторыми консервантами, например, DMDM hydantoin и diazolidinyl urea (диазолидинил-мочевина), которые при чувствительной коже часто становятся причиной покраснения и дискомфорта. Сильные отдушки и многокомпонентные ароматизирующие смеси также могут вызывать реакцию кожи, особенно при склонности к аллергии или дерматиту. Даже небольшое количество ароматизаторов может вызывать неприятные ощущения, покраснение или зуд. Масла и эмульгаторы для снятия макияжа безопасны для лица, но при частом контакте с руками могут вызывать раздражение или закупорку пор.

«Для ежедневного применения лучше выбирать салфетки с мягкими ПАВами, минимальным количеством ароматизаторов и гипоаллергенными консервантами. Для рук и лица подходят увлажняющие салфетки с нейтральным pH, для детской кожи — гипоаллергенные и без спирта. У детей защитный барьер сформирован слабее, поэтому кожа быстрее теряет влагу и сильнее реагирует на раздражающие компоненты. При покупке важно проверять, что выбранный товар подходит для новорожденных и прошел дерматологический и педиатрический контроль», — посоветовал эксперт.

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