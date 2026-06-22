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Общество

Психолог объяснила, почему работа на заводе полезнее для ментального здоровья, чем офис

Психолог Батурина: промышленность становится психологически безопасной средой
Shutterstock

Работодатели все чаще приходят к выводу, что профилактика психических проблем обходится дешевле, чем замена выгоревших специалистов, высокая текучка кадров, ошибки и простой оборудования. Об этом «Газете.Ru» сообщила Наталия Батурина, организационный психолог и консультант в сфере HR.

Дефицит кадров усиливается, а запросы молодых специалистов меняются. Если предыдущее поколение – миллениалы – были готовы долго мириться с перегрузками ради стабильности, то для зумеров комфортная атмосфера и ощущение заботы становятся определяющими при выборе работодателя. На фоне изменений в запросах молодых специалистов вперед вырвались промышленные компании, которые сегодня становятся «островом стабильности» в мире постоянной турбулентности.

«Одним из главных конкурентных отличий современных производств становится именно четкость системы. Во-первых, строгий график и обязательные перерывы защищают человека от переутомления. Во-вторых, на производстве нет требования быть постоянно онлайн. Прозрачность процессов и четкое распределение ответственности снижают фоновую тревожность и убирают один из главных триггеров выгорания – ощущение, что ты никогда по-настоящему не заканчиваешь работать», – подчеркнула Батурина.

Также эксперт подчеркивает, что решать проблему психических перегрузок нужно превентивно, пока эмоциональное выгорание и стресс не привели к реальным ошибкам на производстве. Поэтому промышленные компании пошли дальше косметических мер и начали выстраивать системную работу, которая все больше откликается новому поколению.

«Сейчас важно проводить оценку состояния среды и культуры на производстве, насколько она комфортна в адаптации поколению Z, создавать условия для сохранения ментального здоровья. К 2025 году благодаря комплексным программам психологической поддержки удалось снизить текучесть сотрудников поколения Z на 7%, а инструментами таких программ, как показала статистика, воспользовалось абсолютное большинство молодых специалистов», – комментирует Мария Митичкина, руководитель направления «Производственная психология» компании СИБУР.

По словам Натальи Батуриной, за игровыми комнатами, спортзалом и прочими привлекательными бонусами часто стоят размытые границы и переработки. В производстве все прозрачно, и для нового поколения это во многом более «честная» и психологически безопасная среда. Поэтому и признание в профессиональном сообществе, и HR-премии все чаще получают компании с комплексной системой психологической поддержки.

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