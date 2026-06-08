«До 600 тысяч в месяц»: названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

Сварщики и машинисты оказались в лидерах по доходам среди рабочих профессий

Наиболее высокие доходы среди рабочих специальностей сегодня получают сварщики, машинисты спецтехники, а также водители и специалисты технических направлений, работающие вахтовым методом на Крайнем Севере и в добывающих регионах страны.

Об этом говорится в исследовании аутсорсинговой компании Mega-Personal, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

«Наиболее востребованные специалисты в условиях кадрового дефицита получают предложения, которые еще несколько лет назад считались исключением даже для управленческих позиций», — отмечает директор по персоналу Mega-Personal Анна Конева.

Первое место среди наиболее доходных рабочих профессий занимает сварщик. Средний уровень дохода составляет около 210 тыс. рублей в месяц, однако самые высокие заработки доступны специалистам, работающим на крупных промышленных и нефтегазовых объектах.

Так, на месторождениях Ямала сварщикам газового оборудования предлагается до 400 тыс. рублей в месяц. За три месяца работы вахтовым методом специалист может заработать более миллиона рублей.

Второе место занимают машинисты спецтехники. Бульдозеристы, экскаваторщики, машинисты карьерной техники и другой тяжелой техники остаются одними из самых востребованных сотрудников в добывающих регионах страны.

Например, предприятия Кузбасса предлагают машинистам бульдозеров заработную плату от 200 тыс. рублей в месяц при графике 60/30, а также дополнительные выплаты за работу вахтовым методом. В горнодобывающей отрасли высокие доходы получают также взрывники, горные инженеры и главные механики. В период активного сезона опытные специалисты способны существенно увеличить свой доход за счет премий и дополнительных смен.

Третью группу составляют водители категорий С и Е, слесари и специалисты технического обслуживания, работающие в северных регионах. Здесь действует простое правило: чем сложнее условия труда и дальше объект от крупных городов, тем выше уровень оплаты.

В Норильске водители тяжелой техники и слесари получают в среднем около 200 тыс. рублей в месяц. Опытные специалисты с подтвержденной квалификацией могут рассчитывать на доход от 350 тыс. рублей.

Наиболее привлекательными регионами для работы вахтовым методом сегодня остаются Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Именно здесь сосредоточены крупнейшие нефтегазовые проекты страны, обеспечивающие наиболее высокие заработные платы.

На отдельных объектах сварщикам предлагают до 550 тыс. рублей за вахту продолжительностью 60 смен. Доход наиболее квалифицированных специалистов может достигать 400 тыс. рублей в месяц.

Вторым по привлекательности регионом остается Кузбасс. Угольная промышленность сохраняет высокий спрос на водителей карьерной техники, машинистов бульдозеров и специалистов по обслуживанию оборудования.

Замыкают тройку лидеров Дальний Восток и Чукотка. В золотодобывающей отрасли сезон ограничен по времени, однако заработки остаются одними из самых высоких на рынке. Сменные ставки достигают 13–15 тыс. рублей, что позволяет за месяц работы заработать от 350 тыс. рублей и выше в период активного сезона.

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