Россиянам рассказали, что нужно, чтобы зарабатывать от 350 тысяч в рабочих профессиях

Высокие доходы в рабочих профессиях напрямую связаны с серьезными требованиями к сотрудникам. Во-первых, необходима высокая физическая выносливость. Работа часто проходит в условиях экстремальных температур, длится по 12 часов и предполагает серьезные нагрузки.

Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики аутсорсинговой компании Mega-Personal.

Во-вторых, работодатели заинтересованы исключительно в квалифицированных специалистах. Для сварщиков критически важны аттестации НАКС и профильные удостоверения. Для машинистов и водителей обязательны подтвержденный опыт работы и необходимые допуски.

В-третьих, большое значение имеет психологическая устойчивость. Работа вахтовым методом связана с длительным пребыванием вдали от семьи, ограниченным кругом общения и высокой ответственностью.

«Высокие зарплаты в рабочих профессиях — это всегда сочетание нескольких факторов: квалификации, готовности работать в сложных климатических условиях и дефицита кадров. Компании готовы платить больше тем специалистам, от которых напрямую зависит бесперебойная работа производственных объектов», — говорит директор по персоналу Mega-Personal Анна Конева.

При этом высокий уровень доходов привлекает не только добросовестных работодателей.

Самая распространенная ошибка кандидатов — ориентироваться исключительно на цифру в вакансии. Перед трудоустройством необходимо изучать отзывы сотрудников, проверять работодателя и внимательно анализировать условия договора. Именно на этапе оформления документов чаще всего можно выявить потенциальные риски.

Среди наиболее распространенных проблем специалисты называют непрозрачные системы премирования, необоснованные удержания из заработной платы, несоответствие фактических условий заявленным в вакансии и задержки выплат.

Поэтому эксперты рекомендуют придерживаться трех базовых правил.

Первое — подтверждать квалификацию официальными удостоверениями и аттестациями. Высокие заработки в отрасли получают именно специалисты с подтвержденными компетенциями.

Второе — заранее изучать репутацию работодателя. Сегодня в открытых источниках и профессиональных сообществах можно найти большое количество информации о компаниях, условиях проживания, своевременности выплат и отношении к сотрудникам.

Третье — внимательно изучать трудовой договор. В документе должны быть четко прописаны ставка за смену, условия оплаты простоев, компенсация проезда, проживания и другие существенные условия работы.

«Заработок до 600 тыс. рублей в месяц для представителей рабочих профессий — это уже не миф, а реальность рынка труда. Токари, операторы станков с ЧПУ, фрезеровщики, сварщики, машинисты спецтехники и экскаваторщики в отдельных регионах и отраслях сегодня могут зарабатывать больше многих офисных специалистов», — отмечают аналитики.

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