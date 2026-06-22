Два миллиона пчел оказались на свободе после ДТП

В американском штате Техас местным жителям рекомендовали не покидать свои дома после того, как на дороге перевернулся грузовик, перевозивший около двух миллионов пчел, пишет UPI.

По данным местных экстренных служб, водитель фуры потерял управление во время поворота на трассе. После аварии значительная часть пчел оказалась на свободе, что создало потенциальную угрозу для жителей близлежащих районов.

Местные власти оперативно обратились к жителям с просьбой оставаться в помещениях и избегать района ДТП до завершения спасательной операции. Для ликвидации последствий происшествия были привлечены профессиональные пчеловоды из разных районов штата.

На помощь прибыли как владельцы крупных пасек, так и частные пчеловоды. Их задачей стало собрать рои насекомых и безопасно перевезти их на специализированные медовые фермы. Специалисты отмечают, что подобные аварии происходят крайне редко, однако требуют быстрого реагирования.

Ранее в Италии перевернулся грузовик с пивом.