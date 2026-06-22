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Рейс Гюмри — Москва, подавший сигнал бедствия, вылетел из Махачкалы

«Победа»: рейс Гюмри — Москва вылетел из Махачкалы, задействован резервный самолет
MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

Пассажиры рейса «Победы» по маршруту ГюмриМосква вылетели из Махачкалы в Москву на резервном самолете. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Рейс DP-856 (Гюмри — Москва) вылетел из Махачкалы в Москву в 16:39 мск. Для выполнения полета задействовано резервное воздушное судно», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту самолета ошибочно сработал датчик разгерметизации. Капитан принял решение посадить самолет на запасном аэродроме в Махачкале. Посадка прошла успешно, и самолет самостоятельно подрулил к стоянке, сообщили в компании.

17 июня Boeing 737-800 компании Smartavia, летевший из Сочи в Архангельск, подал экстренный сигнал над Черным морем. По предварительным данным, экипаж принял решение вернуться из-за технической неисправности на борту. Посадка прошла благополучно.

Ранее самолет с пассажирами рухнул на дорогу в США.

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