Рейс Гюмри — Москва, подавший сигнал бедствия, вылетел из Махачкалы

Пассажиры рейса «Победы» по маршруту Гюмри — Москва вылетели из Махачкалы в Москву на резервном самолете. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Рейс DP-856 (Гюмри — Москва) вылетел из Махачкалы в Москву в 16:39 мск. Для выполнения полета задействовано резервное воздушное судно», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту самолета ошибочно сработал датчик разгерметизации. Капитан принял решение посадить самолет на запасном аэродроме в Махачкале. Посадка прошла успешно, и самолет самостоятельно подрулил к стоянке, сообщили в компании.

17 июня Boeing 737-800 компании Smartavia, летевший из Сочи в Архангельск, подал экстренный сигнал над Черным морем. По предварительным данным, экипаж принял решение вернуться из-за технической неисправности на борту. Посадка прошла благополучно.

Ранее самолет с пассажирами рухнул на дорогу в США.