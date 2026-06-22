Психолог объяснила, как фильмы влияют на психику и тревожность

Просмотр фильмов способен оказывать положительное влияние на психоэмоциональное состояние человека. Однако такой досуг не становится полноценной заменой профессиональной психотерапии. Об этом газете «Известия» рассказала клинический психолог, КПТ-терапевт Анастасия Хелемеля.

Эксперт назвала кино элементом «терапевтической гигиены». При этом она подчеркнула, что при просмотре отсутствует обратная связь с терапевтом и работа с бессознательными процессами.

По словам специалиста, фильмы приносят расслабляющий эффект благодаря темноте, неподвижности при просмотре, а также ограничению внешних стимулов. Такая обстановка создает эффект сенсорной депривации, при котором снижается активность префронтальной коры и мозг переходит в более спокойные состояния.

«Дополнительную роль играет так называемый нарративный транспорт — зритель эмоционально вовлекается в сюжет, идентифицируется с героями и безопасно проживает их переживания. Также в кинотеатре происходит синхронизация эмоциональных реакций и дыхания с другими людьми, что активирует ощущение групповой безопасности», — подчеркнула Хелемеля.

При этом эффект снижения тревожности зависит от содержания конкретной картины. Психолог объяснила, что фильмы с понятной структурой и причинно-следственными связями снижают уровень тревоги благодаря своей предсказуемости. В то же время сцены насилия или сильной эмоциональной нагрузки только усиливают тревожность и могут спровоцировать перегрузку.

Психолог Кристина Мизерная до этого рассказала «Газете.Ru», что в основе интереса к сериалам и фильмам про маньяков лежит базовая функция психики — стремление изучать угрозу. По ее словам, человек устроен таким образом, что ему важно понимать, как устроена опасность, как она возникает и как ее можно распознать.

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