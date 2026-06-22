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Общество

Сантехники обнаружили кольцо, cмытое в унитаз 10 лет назад

В США сантехники нашли кольцо, смытое 10 лет назад в унитаз, и вернули владелице
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В американском штате Мичиган сантехники обнаружили в канализационной трубе обручальное кольцо, которое считалось потерянным более десяти лет, пишет UPI.

Необычная находка была сделана сотрудниками компании Titan Plumbing во время устранения аварии на канализационной линии в одном из торговых центров города Хартленд. По словам владельца компании Грега Джонсона, во время работ специалисты заметили внутри трубы блестящий металлический предмет.

После извлечения выяснилось, что находка представляет собой обручальное кольцо. Сотрудники решили попытаться найти владельца украшения и опубликовали информацию о нем в социальных сетях. Вскоре на публикацию откликнулась сотрудница расположенного поблизости спа-салона по имени Сью. Она вспомнила случай, произошедший около десяти лет назад, когда одна из клиенток случайно уронила свое обручальное кольцо в туалет.

По словам женщины, они безуспешно пытались достать украшение самостоятельно, однако кольцо исчезло в канализационной системе. Благодаря этим сведениям сантехникам удалось установить личность владелицы. Ею оказалась Кэрол Орам. Представители компании связались с женщиной и организовали возврат находки. Для подтверждения права собственности Орам предоставила оригинальные документы на кольцо, датированные 1965 годом. По словам сотрудников компании, женщина состоит в браке со своим супругом Роджером уже более 60 лет и давно не надеялась вновь увидеть семейную реликвию.

Перед возвращением украшение прошло профессиональную очистку в ювелирной мастерской. Как рассказали участники истории, за годы пребывания в трубе кольцо настолько изменило цвет из-за отложений, что его приняли за изделие из желтого золота. После очистки выяснилось, что украшение изготовлено из белого золота.

Ранее кладоискатель нашел в поле драгоценность возрастом более 400 лет.

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