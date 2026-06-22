Во Франции будут судить экс-совладельца Внешпромбанка

Бывший совладелец Внешпромбанка Георгий Беджамов предстанет перед судом во Франции. Об этом сообщает издание Challenges.

Экс-банкира и его сестру Ларису Маркус обвиняют в приобретении на территории Франции дорогостоящей недвижимости на присвоенные средства Внешпромбанка. По данным издания, объекты находятся в Париже, а также в районе коммуны Кап-д'Ай на Лазерном берегу.

Слушания по делу Беджамова запланированы с 1 по 16 декабря.

До этого сообщалось, что экс-банкир скрывается в Великобритании и был объявлен в международный розыск. С 2018 года Беджамов признан банкротом, а в июле 2025 года Хамовнический суд Москвы заочно приговорил его к 14 годам колонии общего режима за хищение более 156 млрд рублей.

По версии следствия МВД, в апреле 2009 года он вместе с сестрой Ларисой Маркус (экс-президентом Внешпромбанка) создал преступную группу, куда вошли вице-президент Екатерина Глушакова, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие. До декабря 2015 года они присваивали средства банка, выдавая невозвратные кредиты на подконтрольные счета 86 граждан и 427 организаций, а также списывая деньги с депозитных счетов клиентов без их ведома и согласия, — всего на сумму более 156 млрд рублей. Маркус и Глушакова уже осуждены за это хищение. Сам Внешпромбанк обанкротился в 2016 году, его долги оцениваются примерно в 215 млрд рублей.

Ранее суд арестовал имущество Беджамова на 1,2 млрд рублей.