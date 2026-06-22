В Таиланде задержали российского бизнесмена по подозрению в отмывании денег для мафии

Mash: российского бизнесмена задержали в Бангкоке за отмывание денег для мафии

Российского бизнесмена задержали в Бангкоке по подозрению в отмывании денег для международной преступной группировки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, фигурантом дела стал уроженец Новосибирска Александр, который с 2015 года проживал и занимался бизнесом в Таиланде. Отмечается, что россиянин вместе с местной жительницей владел баром Bella Chao в Паттайе. По версии следствия, через это заведение мафия отмывала деньги, и Александр получал комиссию за проведение незаконных финансовых операций.

Всего по делу проходят 10 человек: семь граждан Таиланда, а также американец, китаец и россиянин. Кроме того, в материалах расследования упоминается еще один россиянин — Дмитрий, — который принимал денежные переводы на банковскую карту.

Помимо легализации мафиозных средств, фигурантов обвиняют в преступном сговоре, краже и взломе данных.

Ущерб по делу оценивается в 15 млн рублей (7 млн бат). Расследование продолжается.

До этого сообщалось, что россиянин оказался среди задержанных по делу о предполагаемых махинациях с недвижимостью на тайском острове Пхукет. По данным журналистов, власти Таиланда проводят масштабную операцию в отношении компаний, которые подозреваются в незаконном приобретении земельных участков через подставные структуры в обход требований земельного законодательства страны.

Следствие полагает, что группа иностранцев, в которую входят граждане России, Израиля, Франции и Нидерландов, могла использовать номинальные тайские компании для установления контроля над элитными земельными участками.

Ранее россиянин загадочно пропал в Таиланде после обращения в полицию.