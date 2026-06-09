Мигрант повалил на землю и ограбил девушку, отказавшуюся знакомиться

Под Воронежем мигрант повалил на землю и ограбил девушку после отказа знакомиться

Под Воронежем 27-летний мигрант предложил 21-летней девушке познакомиться и напал на нее после отказа. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 7 июня в темное время суток, когда девушка возвращалась из гостей в городе Лиски. На улице за ней увязался мужчина, который попытался познакомиться, но получил отказ. Тогда незнакомец догнал ее, повалил на землю и вырвал у нее паспорт с 30 тысячами рублей и дорогой мобильный телефон. Сразу после этого он скрылся.

Правоохранители изучили записи с камер и отследили маршрут нападавшего, он оказался иностранцем. Его задержали в общежитии при попытке сбежать из страны, похищенное вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, фигурант дал признательные показания. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Кузбассе юноша ограбил приютившую его пенсионерку.