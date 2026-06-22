Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Сосед расправился с девочкой после изнасилования и бросил в школьном туалете

В Бангладеш мужчину приговорили к высшей мере за изнасилование девочки
Shutterstock

Суд вынес суровый приговор жителю Бангладеш после расправы над пятилетним ребенком. Об этом сообщает dainikshiksha.com.

Инцидент произошел в Дженаиде. Сосед подошел к девочке и пообещал ей чипсы и сок. Ребенок поверил и пошел к нему домой. Там мужчина изнасиловал пострадавшую и в какой-то момент схватил ее за горло. Так он держал ребенка до тех пор, пока тот не перестал дышать.

После содеянного преступник бросил девочку в туалете местной школы. Ее обнаружили на следующий день и вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, во время судебных заседаний он давал признательные показания. По делу суд заслушал 17 свидетелей.

В результате фигуранта приговорили к высшей мере. Помимо этого, он должен выплатить семье ребенка компенсацию в размере 500 тысяч така ( чуть более 300 тысяч рублей). В случае, если он не сможет сделать это, его имущество продадут на аукционе.

Ранее племянник арендодателя затащил школьницу в туалет дома и изнасиловал.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В половине регионов ограничат продажу алкоголя в день выпускных. Где будет действовать запрет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!