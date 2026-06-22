Сосед расправился с девочкой после изнасилования и бросил в школьном туалете

Суд вынес суровый приговор жителю Бангладеш после расправы над пятилетним ребенком. Об этом сообщает dainikshiksha.com.

Инцидент произошел в Дженаиде. Сосед подошел к девочке и пообещал ей чипсы и сок. Ребенок поверил и пошел к нему домой. Там мужчина изнасиловал пострадавшую и в какой-то момент схватил ее за горло. Так он держал ребенка до тех пор, пока тот не перестал дышать.

После содеянного преступник бросил девочку в туалете местной школы. Ее обнаружили на следующий день и вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, во время судебных заседаний он давал признательные показания. По делу суд заслушал 17 свидетелей.

В результате фигуранта приговорили к высшей мере. Помимо этого, он должен выплатить семье ребенка компенсацию в размере 500 тысяч така ( чуть более 300 тысяч рублей). В случае, если он не сможет сделать это, его имущество продадут на аукционе.

Ранее племянник арендодателя затащил школьницу в туалет дома и изнасиловал.