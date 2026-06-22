Москвичам рассказали, когда ждать нового похолодания

Несмотря на то, что дождевой фронт уже начал оказывать влияние на погоду в Москве и Московской области, в ближайшие дни погода будет относительно сухой и теплой, однако уже в четверг начнется очередная волна похолодания. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«По температуре случится небольшой шажок вниз — 17–19°С в дневные часы. Жителям стоит учитывать это при планировании прогулок, особенно в вечернее время. На выходные рисуется более благоприятная картина: вернется погода без осадков, и опять столбики термометров поползут выше двадцати, ближе к 22–24°С», — отметил эксперт.

Погода в столичном регионе продолжает радовать разнообразием, оставаясь в рамках климатической нормы, добавил он.

До этого синоптики дали прогноз погоды на лето в разных регионах России.

В Москве ожидается комфортное, местами жаркое лето: в июне дневные температуры около +19…+24°C, в июле они составят +23…+25°C, а в августе — +20…+23°C. В Санкт-Петербурге погода будет более прохладной и изменчивой: июнь может быть ветреным и холодным, а устойчивое тепло придет ближе к середине лета, когда температура достигнет +20…+23°C.

На юге европейской части России — в Сочи, Анапе и Крыму — лето ожидается значительно теплее. Днем воздух будет прогреваться до +24…+28°C, а в разгар июля и августа — нередко до +30…+32°C и выше, с отдельными периодами зноя до +35°C.

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