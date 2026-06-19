Россиянам рассказали, чем жара опасна для двигателя автомобиля

В жаркую погоду двигатель автомобиля работает с повышенной нагрузкой, а при температуре выше +30 градусов риск перегрева возрастает. Об этом «Газете.Ru» рассказал исполнительный директор управления по работе с партнерами АО «Сбербанк Лизинг» Ашот Ерицян.

«Летом система охлаждения двигателя быстрее приближается к пределу своих возможностей, поскольку высокая температура воздуха ухудшает отвод тепла. Если зимой двигатель быстрее охлаждается за счет холодного воздуха, то летом, особенно в жару выше +30 градусов, запас эффективности системы заметно сокращается. Дополнительную нагрузку создают пробки, длительная езда на низкой скорости и работа кондиционера. В таких условиях даже исправный автомобиль может работать в более напряженном режиме. В первую очередь от жары страдают элементы системы охлаждения: радиатор, вентилятор, термостат, патрубки и охлаждающая жидкость. Если хотя бы один из этих компонентов работает неправильно, риск перегрева существенно возрастает», — пояснил Ерицян.

По его словам, кроме того, высокая температура влияет на моторное масло, аккумулятор и электронные компоненты: масло быстрее теряет свойства, а перегрев подкапотного пространства может снижать ресурс аккумулятора.

Ерицян предупредил, что даже кратковременный перегрев двигателя не стоит считать безобидным — при превышении допустимой температуры возрастает риск деформации головки блока цилиндров, повреждения прокладки ГБЦ и ухудшения работы системы смазки. Такие неисправности относятся к дорогостоящему ремонту, предупредил эксперт.

Чтобы снизить риск перегрева летом, он посоветовал регулярно проверять уровень и состояние охлаждающей жидкости, следить за чистотой радиатора и исправностью вентилятора охлаждения. Радиатор в жаркий сезон часто забивается пылью, пухом и насекомыми, из-за чего теплообмен ухудшается, сказал Ерицян.

По его словам, профилактическое обслуживание перед жарким сезоном обходится значительно дешевле ремонта после перегрева двигателя.

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