Женщина съела слишком много острых крылышек и попала в больницу с тяжелым запором

Британка переела острых куриных крыльев и попала в больницу с запором

Женщина в Англии съела слишком много острых куриных крыльев и попала в больницу с тяжелым запором, пишет Daily Star.

Неа-Джуд Иоанну обратилась за медицинской помощью после нескольких дней сильных болей в животе. Девушка рассказала, что испытывала настолько сильный дискомфорт, что практически не могла двигаться, есть и спать.

По ее словам, симптомы сопровождались ночной потливостью, покалыванием в конечностях и болью при дыхании. После пяти дней ухудшения состояния она позвонила в службу медицинской помощи. Прибывшие парамедики заподозрили аппендицит и доставили пациентку в больницу.

В отделении неотложной помощи девушка провела около 13 часов. После компьютерной томографии врачи установили, что причиной болей стал тяжелый запор, а не воспаление аппендикса. Как рассказала Иоанну, незадолго до госпитализации она регулярно заказывала домой острые крылья из ресторана., Врачи предположили, что сочетание острой пищи, низкого содержания клетчатки в рационе и общего характера питания могло способствовать развитию проблем с пищеварением.

После обследования пациентке назначили обезболивающие препараты и двухнедельный курс слабительных средств. Улучшение наступило спустя несколько дней. По словам британки, произошедшее заставило ее пересмотреть отношение к питанию и здоровью. Она стала чаще проходить медицинские обследования и увеличила долю цельных продуктов в рационе.

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