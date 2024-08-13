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Американку посадили в тюрьму на 9 лет за кражу куриных крылышек на $1,5 млн

Complex: в США бывшая учительница украла куриные крылышки на $1,5 млн и оказалась в тюрьме

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Cook County Sheriff's Office

В США бывшая учительница приговорена к девяти годам тюрьмы за кражу куриных крылышек на $1,5 млн, пишет Complex.

Как пишут СМИ, бывшая учительница Вера Лидделл была приговорена к девяти годам лишения свободы после признания вины в краже. По данным полиции, с середины 2020 года и до начала 2022 года женщина украла более 11 тысяч ящиков с куриными крыльями, которые предназначались для учащихся дистанционно.

«Несмотря на то, что дети учились удаленно, школьный округ продолжал предоставлять ученикам еду, которую их семьи могли забрать», — говорится в заявлении.

Обман 68-летней Лидделл вскрылся после проверки. Американка, как сообщается, перепродавала крылья, а полученные средства присваивала себе. В полиции добавили, что продолжают расследование по этому делу.

Ранее в Англии директора школы уволили за то, что он потратил школьные деньги на оплату бензина.

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