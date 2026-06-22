На Урале легендарный фестиваль народного творчества побил новый рекорд по числу гостей

Бажовский фестиваль в Челябинской области посетили 100 тысяч человек

XXXII всероссийский Бажовский фестиваль, который проходил с 19 по 21 июня в Челябинской области, посетили 100 тысяч человек — в разы больше, чем в предыдущие годы. Об этом сообщает ЕАН.

По данным издания, мероприятие традиционно прошло в окрестностях села Демарино Пластовского муниципального округа. На площадке развернули несколько локаций, на которых выступали артисты и коллективы, проходили мастер-классы и конкурсы. Кроме того, работала ярмарка, где можно было приобрести вещи, сделанные народными умельцами.

«Всего в фестивале приняли участие более 3500 человек: мастера-ремесленники, творческие коллективы, мастера парения, фермеры и т. д. География фестиваля: Челябинская, Курганская, Свердловская, Кировская, Самарская, Саратовская, Омская, Тюменская, Нижегородская области; республики: Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Удмуртия; Пермский край, ХМАО, город Москва», — сообщили организаторы.

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