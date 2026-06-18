В Москве провели закрытую вечеринку в честь предстоящего «Пикника Афиши»

В Москве 17 июня прошло препати предстоящего фестиваля «Пикник Афиши х Сбер», сообщает пресс-служба Rambler&Co.

Гости вечеринки смогли попробовать лимитированную коллекцию напитков от Symbiotica и «Сварщицы Екатерины», сфотографировались на веранде с панорамой Москвы, послушали акустическую музыку и потанцевали под диджей-сеты.

Ведущим мероприятия стал ивент-директор «Афиши» и генеральный продюсер Пикника Афиши х Сбер Яков Трахман.

В рамках вечеринки прошел паблик-ток «Охота на представителей городских типажей», в котором приняли участие генеральный директор коммуникационного агентства Didenok Team Пейзулла Магомедов, блогер Суад Муратович и другие.

В диджей-сете приняли участие Антон Савенко, Romey, Jazzbe и другие.

Напомним, «Пикник Афиши х Сбер» пройдет 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве и 8 августа на Елагином острове в Санкт-Петербурге.