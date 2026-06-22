Россиянам рассказали, как предотвратить летнее выгорание на работе

Летом увеличивается риск столкнуться с эмоциональным выгоранием из-за накопленной усталости, жары, отпусков коллег и ряда других причин. Для того чтобы избежать этой проблемы важно придерживаться бережного ритма работы и заранее планировать все задачи. Об этом газете «Известия» сообщила HR-директор Level Group Валентина Романова.

Специалист подчеркнула, что летом особенно важно держать под контролем объем задач и грамотно организовывать рабочий процесс. В противном случае увеличивается вероятность столкнуться с выгоранием из-за отсутствия возможности отвлечься от непрерывного потока неотложных дел. Рекомендуется планировать перерывы, избегать перегрузки и разбивать крупные цели на небольшие этапы.

Не менее важно уделять внимание отдыху. Сотрудник, который трудится в режиме постоянного напряжения, не успевает полностью восстановиться и не способен отвлечься даже вне рабочего места. Эксперт посоветовала соблюдать режим сна, устраивать короткие перерыве в течение всего дня и менять обстановку.

«И не забывать про физическую активность. Летом это особенно актуально, потому что количество активностей и развлечений способно эффективно перезагрузить человека после рабочего дня. Однако важным условием является полное переключение: по возможности оставляйте рабочие задачи на работе, а время после нее посвящайте себе и своим интересам», — подчеркнула она.

Старший консультант Selecty Евгения Гофман до этого говорил, что отличить хронического прокрастинатора от эмоционально выгоревшего сотрудника во время собеседования помогут глубокие вопросы, такие как об удовлетворении прошлым местом работы и наличии внутренних переживаний. По его словам, также стоит спросить соискателя о сроках последнего отпуска, карьерном треке и проблемах, мешающих работе.

Ранее психолог назвал оптимальную продолжительность отпуска.