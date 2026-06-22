Эксперт назвала главные отличия выгоревшего сотрудника от прокрастинатора

Отличить хронического прокрастинатора от эмоционально выгоревшего сотрудника во время собеседования помогут глубокие вопросы, такие как об удовлетворении прошлым местом работы и наличии внутренних переживаний. Об этом газете «Известия» рассказала старший консультант Selecty Евгения Гофман.

По словам специалиста, также стоит спросить соискателя о сроках последнего отпуска, карьерном треке и проблемах, мешающих работе.

Эксперт подчеркнула, что ресурс ранее продуктивного сотрудника может быть истощен в результате внешних факторов, таких как аврал, тяжелые среда, нереалистичные дедлайны, трудные рабочие задачи, а также развод или расставание. В таком случае возможность перезагрузиться поможет человеку снизить прокрастинацию, а его продуктивность вернется к прежним показателям.

«Для прокрастинатора же низкая производительность и откладывание задач «на потом» — жизненное и рабочее кредо. Оно не зависит от того, когда он отдыхал — человек и после майских праздников вернется разбитым, без желания что-либо делать. Такой кандидат часто витает в облаках и ждет знака свыше, чтобы приступить к задаче. Он в постоянном ожидании чего-то или кого-то, обвиняет в своих недоработках всех и вся», — объяснила она.

Специалист предупредила, что хронический прокрастинатор зачастую пытается найти оправдание в ответ на любой глубокий вопрос, не может признать собственные ошибки и стремится имитировать бурную деятельность.

Клинический психолог Давид Еремян до этого говорил, что эмоциональное выгорание на работе может произойти из-за нехватки полноценного отдыха, недостаточной проработки эмоций и потери смысла.

Ранее психолог назвал оптимальную продолжительность отпуска.