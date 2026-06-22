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Общество

Отдыхающих в «Артеке» детей отправят домой в связи с ограничениями в Крыму

Минпросвещения: организован вывоз детей из «Артека» к местам проживания
Сергей Мальгавко/РИА Новости

На фоне приостановки отдыха детей в Крыму организован вывоз детей из детского лагеря «Артек» к местам их постоянного проживания. Об этом сообщило Минпросвещения РФ во «ВКонтакте».

Ситуация находится на постоянном контроле ведомства, для решения вопросов создан оперативный штаб, рассказали в ведомстве.

«В настоящее время организован плановый вывоз детей из «Артека» к местам постоянного проживания», — говорится в сообщении министерства.

В Минпросвещения отметили, что на всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности детей.

Там также добавили, что заезд в детский центр «Алые паруса» был отменен.

Согласно указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября.

Ранее часть Крыма осталась без света из-за аварии.

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