Отдыхающих в «Артеке» детей отправят домой в связи с ограничениями в Крыму

На фоне приостановки отдыха детей в Крыму организован вывоз детей из детского лагеря «Артек» к местам их постоянного проживания. Об этом сообщило Минпросвещения РФ во «ВКонтакте».
Ситуация находится на постоянном контроле ведомства, для решения вопросов создан оперативный штаб, рассказали в ведомстве.
«В настоящее время организован плановый вывоз детей из «Артека» к местам постоянного проживания», — говорится в сообщении министерства.
В Минпросвещения отметили, что на всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности детей.
Там также добавили, что заезд в детский центр «Алые паруса» был отменен.
Согласно указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября.
Ранее часть Крыма осталась без света из-за аварии.