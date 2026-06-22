В Госдуме предложили взимать с мигрантов деньги за международные переводы

Депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается взимать с мигрантов по 3% комиссии за каждый международный банковский перевод. Об этом «Газете.Ru» сообщил лидер партии Сергей Миронов.

«Подавляющее большинство мигрантов не платят в России никаких налогов, хотя выводят из страны огромные средства, которые работают на развитие среднеазиатских государств. При этом российский бюджет от этого потока не получает ни копейки – никаких налогов или сборов. Все сливки снимают платежные системы и банки, взимающие комиссию за переводы. Пора заканчивать с этой благотворительностью», — считает депутат.

Миронов добавил, что по статистике большинство трансграничных переводов приходится на мигрантов. В прошлом году в Киргизию перевели рекордные $3,2 млрд, объем переводов в Узбекистан за 2025 год вырос до $15 млрд. Депутаты предлагают ввести обязательный платеж на уровне до 3% от суммы трансграничного перевода, отметил он.

«По нашим оценкам принятие закона позволит ежегодно получать в бюджет дополнительно более 45 млрд рублей. Полагаю, что это совсем нелишние деньги, причем в кои то веки это будет прибавка в казну не за счет нашего бизнеса или населения», — заключил Миронов.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить правила сдачи языкового экзамена для мигрантов.