От ожогов до отравлений: врач составила список лекарств для пляжной аптечки

Перед поездкой на пляж, дачу или отдых у водоема стоит заранее собрать аптечку с самыми необходимыми средствами. О том, какие препараты и изделия должны в нее входить, рассказала Life.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам специалиста, содержимое пляжной аптечки можно разделить на несколько основных категорий. В первую входят средства для защиты от солнца, укусов насекомых и небольших травм. Врач рекомендовала взять солнцезащитный крем с SPF 30–50, пантенол или другое средство от солнечных ожогов, а также репелленты, особенно при отдыхе у водоемов или вечерних прогулках. Кроме того, она посоветовала иметь при себе охлаждающий или антигистаминный гель после укусов насекомых, который помогает уменьшить зуд и отек.

Вторая группа — средства для обработки ран. Чернышова отметила, что на пляже легко получить порезы, ссадины или царапины, поэтому в аптечке должны быть бактерицидные пластыри, стерильный бинт и антисептики, например хлоргексидин или перекись водорода. При этом от использования йода и зеленки врач рекомендовала отказаться, поскольку они затрудняют осмотр раны медиками и могут вызвать дополнительный ожог тканей. После обработки антисептиком нужно закрыть повреждение пластырем или стерильной повязкой, а при серьезной травме как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Третья категория — жаропонижающие, обезболивающие и противоаллергические препараты. По словам терапевта, во время отдыха или акклиматизации может повыситься температура, поэтому стоит иметь при себе лекарства на основе парацетамола или ибупрофена. Они помогают одновременно снизить жар и уменьшить боль. Людям, склонным к аллергии, Чернышова посоветовала взять антигистаминные средства, а тем, кто планирует морские прогулки или поездки на катере, — препараты от укачивания.

Кроме того, врач рекомендовала положить в аптечку регидрон и смекту на случай пищевого отравления, расстройства желудка или других нарушений пищеварения.

Отдельно специалист напомнила, что людям с хроническими заболеваниями необходимо взять с собой все препараты, назначенные лечащим врачом, и продолжать их прием во время отпуска.

Ранее терапевт Ирина Ярцева поделилась рекомендациями по составлению дачной аптечки.