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Общество

15 детей застряли на экстремальном аттракционе в американском парке развлечений

В США 16 человек застряли на аттракционе, который заработал три месяца назад

В парке развлечений Adventureland на Лонг-Айленде 15 детей и один взрослый застряли на несколько часов на аттракционе Wave Twister, сообщает CBS News.

Около 19:30 в пятницу, 19 июня, в экстренные службы поступил звонок о поломке экстремального аттракциона с людьми. На место прибыли несколько пожарных расчетов и сотрудники подразделения экстренных служб.

Аттракцион, открывшийся в марте, застрял примерно в 7,5 метра от земли. Эвакуация заняла около трех часов. В 22:40 пожарные помогали спуститься последнему посетителю.

Самым юным из пассажиров оказался пятилетний ребенок в сопровождении 40-летнего родителя. Остальным было от 8 до 12 лет. В результате инцидента никто не пострадал.

Ученица средней школы, которая была среди застрявших, рассказала, что сначала запаниковала, но затем смогла успокоить нескольких детей.

«Я говорила им, что всё в порядке, они могут держать меня за руку. Сначала было страшно, но потом стало немного легче, хотя дети всё ещё плакали», — сказала шестиклассница.

Причина поломки Wave Twister неизвестна. Аттракцион останется закрытым до завершения расследования.

Ранее вв Канаде сразу 12 детей оказались в больнице после посещения аквапарка.

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