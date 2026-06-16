В Канаде сразу 12 детей оказались в больнице после посещения аквапарка

CTV: в Канаде 12 детей получили травмы, стоя в очереди в аквапарке

Двенадцать детей были госпитализированы после инцидента в аквапарке рядом с городом Чилливак в канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на администрацию парка.

По данным телеканала, происшествие, предположительно, связано с воздействием электричества. Главный административный сотрудник парка Эндрю Штойненберг назвал случившееся крайне тревожным и неприятным инцидентом.

Он отметил, что пострадавшие в момент происшествия не находились ни в воде, ни на аттракционах.

По предварительной информации, дети могли получить травмы после контакта с ограждением, когда стояли в очереди. При этом представитель аквапарка не стал раскрывать данные о степени тяжести полученных ими травм.

До этого в Таджикистане надувной батут вместе с детьми унесло порывом сильно ветра. Из-за сильного ветра батут, установленный на берегу Кайраккумского водохранилища (также называют Таджикским морем) в городе Гулистон, оторвался от земли и понесся в сторону воды. В результате пострадали шесть детей.

Ранее на Сахалине подростка унесло в море на надувном матрасе.