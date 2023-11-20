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Россиянам объяснили, как в магазине определить спелый ананас

ОСН: неспелый ананас в срезанном виде не дозревает, нужно выбирать спелые плоды

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Depositphotos

При покупке ананаса важно определить степень его зрелости, так как неспелый ананас в срезанном виде практически не дозревает. Самый популярный способ — вытащить из верхушки фрукта несколько листьев. Если они легко вынимаются, это говорит о спелости плода, выяснила Общественная Служба Новостей.

Спелый ананас имеет ровную овальную форму, весит порядка 2 кг. Его кожура по цвету ярко-желтая или оранжевая с прожилками зеленого или коричневого цвета. Если на нем белесые пятна или прожилки — это признак подгнивающего плода.

Также на фрукт нужно слегка надавить — спелый ананас немного продавливается. Также на спелом фрукте при нажатии на глазок ямка на поверхности быстро выравнивается.

Можно также постучать по плоду — если звук «пустоватый», то плод хороший. Также спелый ананас имеет сладкий, легкий и фруктовый аромат. Если же запах слишком резкий, то он перезрел, а если почти не пахнет — не дозрел.

Напомним, врачи включают ананас в список продуктов, которые помогают бороться со стрессом за счет большого количества триптофана, из которого синтезируется гормон серотонин.

Диетологи в то же время предупреждают, что употреблять ананасы нельзя при проблемах с ЖКТ — язвой и гастритом, с осторожностью нужно включать фрукт в рацион людям с сахарным диабетом.

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