В Самаре повысили режим ЧС после пожара в доме

Мэр Носков: режим ЧС в Самаре после пожара в доме повышен до регионального

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный после взрыва газа и пожара в многоквартирном доме в Самаре, повысили до регионального. Об этом сообщил мэр города Иван Носков в своем канале в мессенджере «Макс».

«Решением губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева чрезвычайная ситуация в доме переведена на региональный уровень», — написал глава города.

Инцидент произошел 14 июня на первом этаже дома №20 по улице 22-го Партсъезда. Пламя быстро распространилось на верхние этажи. По информации экстренных служб, повреждения в результате пожара получили 24 квартиры. Для жителей организовали пункт временного размещения в школе №163.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. По данным ведомства, в результате пожара и взрыва два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в сети появилось видео с моментом взрыва в жилом доме в Самаре.