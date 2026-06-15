В сети появилось видео с моментом взрыва в жилом доме в Самаре

Момент взрыва газа в жилом доме в Самаре попал на видео. Кадры опубликовал Life со ссылкой на SHOT.

На видео видно, как от мощного взрыва разлетаются оконные рамы на несколько метров от дома, срабатывают сигнализации у машин, на втором этаже начинается сильный пожар, в результате которого не выжил один человек, еще 12 пострадали. По данным издания, из полыхающего здания было спасено семь человек.

По информации жителей, сначала начался пожар, который добрался до одной из квартир на втором этаже. Именно это могло привести к детонации газа в доме. Отмечается, что взрывной волной снесло междуэтажные перегородки между 2 и 3 этажами, было повреждено 24 квартиры, а площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Инцидент произошел 14 июня. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. По данным ведомства, в результате пожара и взрыва два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее 89-летней женщине пришлось спускаться по внешней стене многоэтажки, чтобы спастись от пожара.