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Общество

Число жертв ЧП в самарской многоэтажке увеличилось до двух

СК: в Самаре после взрыва газа в многоэтажке погибли два человека
Shutterstock

Число погибших в результате пожара в многоквартирном доме в Самаре, возникшего из-за взрыва газа, увеличилось до двух человек. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, по неосторожности повлекшее смерть двух и более лиц».

В настоящее время в медицинском учреждении находятся пять пострадавших, среди которых двое детей. Еще семи гражданам помощь оказали на месте происшествия — госпитализация им не понадобилась.

Трагедия произошла 14 июня на первом этаже дома №20 по улице 22-го Партсъезда. Пламя быстро распространилось на верхние этажи.

По информации экстренных служб, повреждения получили 24 квартиры. Для жителей поврежденных квартир организовали пункт временного размещения в школе №163.

Ранее 89-летняя женщина спустилась по внешней стене многоэтажки, спасаясь от пожара.

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