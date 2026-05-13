Россиянка избила девушку до сотрясения мозга из-за ревности к супругу

Жительница Югры пострадала от избиения на почве ревности. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам пострадавшей, на нее напала жена ее знакомого вместе со своей подругой. Одна из участниц драки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, садилась на капот ее автомобиля, а затем наносила удары кулаками по голове и лицу, пока пострадавшая сидела в салоне.

Из машины ей якобы мешали выбраться подруга нападавшей и ее супруг, который вмешался в происходящее, но не остановил избиение. Кроме того, они высказывали в адрес жертвы угрозы расправой.

В результате инцидента женщина получила сотрясение мозга и ушибы, пережила сильный стресс.

Тем не менее после трех судебно‑медицинских экспертиз правоохранители заключили, что повреждения не привели к длительному расстройству здоровья и не повлекли значительной утраты трудоспособности, поэтому отказали в возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе УМВД по ХМАО уточнили, что в отношении нападавшей составили административный протокол по статье КоАП РФ «Побои». Пострадавшая заявила, что намерена добиваться для обидчицы уголовной ответственности.

Ранее ревнивец изрезал возлюбленную ножом, а затем добил молотком в Тамбовской области.

 
