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Общество

Врачи в Египте по ошибке удалили у туристки аппендикс

Daily Mail: египетские врачи по ошибке удалили у туристки аппендикс
Соцсети

Жительница Великобритании заявила, что во время отдыха в Египте ей ошибочно удалили аппендикс, тогда как причиной ее тяжелого состояния могло быть пищевое отравление, пишет Daily Mail.

Сиан Ирвинг из графства Девон вместе со своим партнером Джеком Джексоном отправилась на десятидневный отдых в Шарм-эль-Шейх. В отпуске женщина внезапно почувствовала сильную боль в животе, у нее началась рвота и поднялась температура. По словам британки, после обследования местные врачи сначала не смогли установить точную причину ее состояния. Позже ей сообщили о подозрении на аппендицит и провели операцию по удалению аппендикса.

Однако после хирургического вмешательства состояние пациентки не улучшилось. Женщина провела в египетской больнице несколько дней, после чего ей разрешили вернуться в Великобританию для дальнейшего лечения. По словам женщины, в какой-то момент медики предупреждали, что ее жизнь находится под угрозой, если состояние не стабилизируется.

После возвращения на родину Ирвинг была госпитализирована. В больнице она прошла дополнительные обследования и провела под наблюдением врачей пять дней. По словам пациентки, британские специалисты диагностировали у нее колит — воспалительное заболевание толстой кишки, которое, предположительно, и стало причиной тяжелых симптомов.

Сиан утверждает, что врачи также сообщили ей, что необходимость удаления аппендикса вызывает сомнения, а первоначальное заболевание могло быть связано с пищевым отравлением. После болезни британка столкнулась с серьезными последствиями для здоровья. Она значительно потеряла вес, испытывает постоянную усталость и вынуждена соблюдать строгую диету. По ее словам, многие продукты, включая молочные изделия и содержащие глютен, теперь вызывают ухудшение самочувствия.

Ранее мужчине по ошибке удалили челюсть вместо зуба мудрости.

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