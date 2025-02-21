Мужчине по ошибке удалили челюсть вместо зуба мудрости

В Италии мужчине по ошибке удалили челюсть после того, как он обратился в больницу для удаления зуба мудрости, пишет Daily Mail.

Мужчина, имя которого не разглашается, обратился в стоматологическую клинику Умберто I для удаления зуба мудрости и кисты во рту. Однако из-за ошибки в результатах биопсии его перепутали с другим пациентом, страдающим от злокачественной опухоли челюсти.

Когда мужчина вернулся в клинику через несколько недель за результатами анализов, ему сообщили, что у него обнаружена агрессивная раковая опухоль. Врачи настояли на срочной операции по удалению челюсти и последующей химиотерапии. Пациент, находясь в шоке, согласился на лечение. В результате операции он получил необратимые повреждения лица, включая паралич правой стороны рта.

Однако через месяц после операции врачи провели контрольное обследование и с удивлением обнаружили, что результаты анализов на рак оказались отрицательными. Это вызвало подозрения у итальянца, и он решил получить другое экспертное мнение. Лаборатория Католического университета Рима провела анализ ДНК биологического материала, который подтвердил, что мужчина никогда не страдал от злокачественной опухоли.

«Даже сейчас я не могу описать свое душевное состояние. Я жив, я здоров, у меня нет болезни, но я очень много страдал», — рассказал он.

Пациент подал жалобу на необратимые травмы, и его дело сейчас рассматривается прокуратурой Рима. Ведется расследование, чтобы выяснить, как произошла ошибка и кто несет за нее ответственность.

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