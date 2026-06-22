На Ставрополье мужчина напал с ножом на жену и двух маленьких дочерей

В Ставропольском крае мужчина изрезал ножом жену и двоих дочерей

На Ставрополье пьяный мужчина расправился с женой и маленькой дочерью, сообщает следственное управление СК поо Ставропольскому краю.

Инцидент произошел вечером 12 июня в одном из домовладений села Красногвардейского. По данным следствия, на фоне длительного употребления спиртного 44-летний местный житель напал с ножом на домочадцев.

Он нанес множественные удары супруге, а также двоим малолетним дочерям. В результате 40-летняя женщина и девятилетняя девочка получили несовместимые с жизнью травмы. Ее четырехлетняя сестра выжила и в настоящее время находится в больнице.

Отца семейства арестовали и предъявили ему обвинение по п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В ходе допроса обвиняемый признал вину и раскаялся. Ему предстоит пройти комплексную психолого-психиатрическую судебную экспертизу.

Ранее россиянин пытался сжечь дом с детьми, чтобы отомстить жене.