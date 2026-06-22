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Общество

Стали известны подробности о том, что напавший на лагерь в Тыве мужчина делал в здании

112: напавший на детей в лагере Тывы мужчина бил их палкой
СУ СК России по Республике Тыва

Мужчина, который напал на летний лагерь в Тыве, избивал несовершеннолетних деревянной палкой. Об этом сообщает «112».

По данным канала, ворвавшись в учреждение, он выстроил 16 детей в шеренгу и стал наносить им удары с помощью деревянной палки.

«У нескольких школьников зафиксированы ушибы и ссадины», – сообщается в публикации.

Известно, что в учреждении есть сторож, но в момент нападения его не было на месте. Из-за плохого самочувствия он отпросился.

Инцидент произошел 21 июня в детском лагере «Орленок». Мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в учреждение и принялся избивать детей. Также он громил мебель.

Известно, что за некоторое время до произошедшего он выпивал в километре от лагеря. По какой причине он стал проявлять агрессию к несовершеннолетним, неизвестно. Подозреваемого задержали, но из-за опьянения рассказать о своих мотивах сразу он не смог.

Ранее россиянин с бензопилой пытался напасть на полицейских.

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