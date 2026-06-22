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Общество

Привычное растение оказалось помощником в борьбе с воспалением

Front Nutr: ромашка имеет противовоспалительные и нейропротекторные свойства
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Ученые пришли к выводу, что экстракт ромашки может обладать противовоспалительными, антибактериальными, антидиабетическими и нейропротекторными свойствами. Результаты исследований опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Отмечается, что ученые изучили состав ромашки из полузасушливого региона Алжира. В экстракте растения обнаружили высокий уровень полифенолов и флавоноидов, а также кофейную кислоту и апигенин-7-O-глюкозид.

Ученые связывают эти вещества с антиоксидантным и противовоспалительным действием растения. В лаборатории им удалось установить, что экстракт подавляет рост золотистого стафилококка и грибка Candida albicans. Кроме того, экстракт ромашки подавляет активность альфа-амилазы — фермента, участвующего в расщеплении углеводов, а это может помочь контролировать уровень сахара в крови.

Также противовоспалительный эффект подтвердился в пробирке и при тестировании на животных.

До этого ученые из Института молекулярной и клеточной биологии растений (IBMCP) в Испании создали генетически модифицированные растения, которые начинают менять цвет свечения при заражении вирусами. Разработка позволяет выявлять инфекцию еще до появления видимых симптомов.

Ранее ученые выяснили, что пчелы выбирают цветы так же, как люди выбирают рестораны.

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