Пчелы выбирают цветы так же, как люди выбирают рестораны

FunEco: пчелы выбирают цветы, ориентируясь на популярность у сородичей
Ученые из Киотского университета и Национальной организации сельскохозяйственных и продовольственных исследований Японии выяснили, что пчелы могут выбирать цветы почти так же, как люди выбирают популярные рестораны — ориентируясь на других посетителей. Результаты исследования опубликованы в журнале Functional Ecology.

Долгое время считалось, что пчел привлекают прежде всего яркие цвета, крупные лепестки и сильный аромат цветов. Однако новое исследование показало, что для опылителей не менее важна «социальная информация» — присутствие других пчел на цветке.

Чтобы проверить это, исследователи создали искусственные цветочные поля и наблюдали за поведением шмелей Bombus ignitus. В эксперименте пчелам предлагали цветы разных цветов с одинаковым количеством нектара. В некоторых случаях ученые помещали на цветы мертвых пчел, имитируя уже прибывших «посетителей».

Когда «ранних посетителей» не было, шмели в большинстве случаев выбирали цветы любимого цвета. Но ситуация менялась, если на менее привлекательных цветах уже находились другие пчелы. Тогда насекомые часто игнорировали свои обычные предпочтения и летели именно туда.

По словам исследователей, пчелы воспринимают присутствие других опылителей как сигнал о надежном источнике пищи. Это помогает им экономить время и силы при поиске нектара. Ученые называют такой механизм «эффектом подражания». После появления первых посетителей остальные пчелы начинают следовать за ними, и цветок постепенно становится все более популярным.

Авторы работы считают, что этот эффект может влиять не только на поведение насекомых, но и на эволюцию растений. Даже менее яркие цветы способны успешно конкурировать за опылителей, если им удается первыми привлечь пчел.

