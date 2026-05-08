Девушка разбилась из-за неисправных ремней безопасности на экстремальном аттракционе

В Китае 16-летняя туристка упала с популярного аттракциона на 168-метровой скале

В Китае 16‑летняя туристка получила тяжелые травмы и не выжила, упав с популярного аттракциона. Об этом сообщает SCMP.

Несчастный случай произошел 3 мая в развлекательном парке в городе Хуайинь, провинция Сычуань. Девочка купила билет на скальные качели и, по данным местных властей, несколько раз сообщила персоналу, что ремни безопасности недостаточно затянуты, однако ее все равно отпустили.

Вскоре страховочный трос ослаб и оборвался, и подросток ударился о скалу на некотором расстоянии от водопада. Пострадавшая была доставлена в больницу для оказания медицинской помощи, но спасти ее не смогли.

Власти классифицировали инцидент как происшествие, связанное с нарушением требований безопасности на объекте.

Скальные качели Малиуян, пролетающие над 168-метровым водопадом, работали чуть более месяца, лишь в апреле экстремальный аттракцион прошел проверку, и власти не оставили каких-либо замечаний. После инцидента парк был закрыт до 10 мая для проверки оборудования и устранения неполадок.

Ранее турист упал со скалы в Германии, спасая свой телефон за €150.