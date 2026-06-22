Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Младенец попал в реанимацию после того, как его накормили молочной смесью на овощном соке

SCMP: В Китае младенец попал в реанимацию из-за молочной смеси на овощном соке
Ratchat/Shutterstock/FOTODOM

В Китае трехмесячный ребенок оказался в реанимации после того, как родители приготовили молочную смесь на овощном соке вместо воды, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Чжуншань. Младенца экстренно доставили в местную детскую больницу после того, как у него появились признаки тяжелого отравления. По словам врачей, кожа ребенка покраснела, губы и ротовая полость приобрели синевато-фиолетовый оттенок, а также возникли серьезные проблемы с дыханием.

Родители рассказали медикам, что незадолго до ухудшения состояния накормили сына молочной смесью, приготовленной не на воде, а на овощном соке. Они объяснили свое решение тем, что считали такой способ более полезным и питательным для ребенка. После обследования врачи диагностировали у младенца отравление нитритами. Медики установили, что при длительной термической обработке овощей в полученном отваре и соке может накапливаться значительное количество нитритов. Для организма грудного ребенка такие вещества представляют серьезную опасность.

Специалисты пояснили, что пищеварительная система и почки младенцев еще недостаточно развиты и не способны эффективно выводить подобные соединения. Попадая в кровь, нитриты нарушают способность гемоглобина переносить кислород, что приводит к кислородному голоданию тканей. Именно поэтому кожа, губы и ногти ребенка приобрели характерный цвет.

После двух дней лечения состояние младенца стабилизировалось, и его выписали из больницы. Пользуясь случаем, медики напомнили родителям, что детские молочные смеси следует разводить исключительно теплой водой в соответствии с инструкцией производителя. Использование овощных отваров, фруктовых соков, рисовой воды и других жидкостей вместо воды может представлять угрозу для здоровья ребенка.

Ранее родители доверились ИИ и едва не погубили младенца.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда вам не могут отказать в отпуске? 8 ситуаций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!