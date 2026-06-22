Младенец попал в реанимацию после того, как его накормили молочной смесью на овощном соке

В Китае трехмесячный ребенок оказался в реанимации после того, как родители приготовили молочную смесь на овощном соке вместо воды, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Чжуншань. Младенца экстренно доставили в местную детскую больницу после того, как у него появились признаки тяжелого отравления. По словам врачей, кожа ребенка покраснела, губы и ротовая полость приобрели синевато-фиолетовый оттенок, а также возникли серьезные проблемы с дыханием.

Родители рассказали медикам, что незадолго до ухудшения состояния накормили сына молочной смесью, приготовленной не на воде, а на овощном соке. Они объяснили свое решение тем, что считали такой способ более полезным и питательным для ребенка. После обследования врачи диагностировали у младенца отравление нитритами. Медики установили, что при длительной термической обработке овощей в полученном отваре и соке может накапливаться значительное количество нитритов. Для организма грудного ребенка такие вещества представляют серьезную опасность.

Специалисты пояснили, что пищеварительная система и почки младенцев еще недостаточно развиты и не способны эффективно выводить подобные соединения. Попадая в кровь, нитриты нарушают способность гемоглобина переносить кислород, что приводит к кислородному голоданию тканей. Именно поэтому кожа, губы и ногти ребенка приобрели характерный цвет.

После двух дней лечения состояние младенца стабилизировалось, и его выписали из больницы. Пользуясь случаем, медики напомнили родителям, что детские молочные смеси следует разводить исключительно теплой водой в соответствии с инструкцией производителя. Использование овощных отваров, фруктовых соков, рисовой воды и других жидкостей вместо воды может представлять угрозу для здоровья ребенка.

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