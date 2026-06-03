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Общество

Родители доверились ИИ и едва не погубили младенца

В Китае мать с отцом кормили младенца по советам ИИ и чуть не погубили ребенка
Summit Art Creations/Shutterstock/FOTODOM

Родители в Китае доверились советам искусственного интеллекта и едва не погубили младенца, пишет Noodou.

После рождения ребенка родители переживали из-за желтухи и старались делать все максимально правильно. Когда малыш начал часто плакать и капризничать, они обратились за советом к ИИ-помощнику.

Нейросеть рекомендовала давать ребенку по 60 мл молока за одно кормление. Родители строго следовали этой инструкции и игнорировали советы родственников увеличить порцию.

В результате ребенок целую неделю практически постоянно плакал от голода, быстро уставал и засыпал. За это время он практически не набрал вес.

Правда выяснилась во время планового осмотра в детской больнице. Врач удивился, узнав объем кормления, и объяснил, что здоровый месячный ребенок обычно выпивает около 80–100 мл молока за один прием пищи.

Ранее Флорида подала в суд на OpenAI и Сэма Альтмана из-за вреда детям.

 
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