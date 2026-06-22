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Общество

В Улан-Удэ юноша обворовал родную бабушку, оформив на нее кредит

В Бурятии внук украл у 70-летней бабушки 125 тысяч рублей, оформив на нее кредит
Александр Кряжев/РИА Новости

В Улан-Удэ задержали 20-летнего внука за хищение 125 тыс. рублей с банковского счета 70-летней бабушки. Об этом сообщает полиция Бурятии.

Недавно пожилая женщина получила уведомление о списании средств с пенсии для погашения долга и узнала, что на ее имя оформлен кредит. Она не давала согласия на получение займа и пояснила, что доступ к телефону и банковскому приложению был у родственников.

Главным подозреваемым оказался внук пенсионерки. Он воспользовался тем, что на телефоне бабушки отсутствовал пароль, а данные для входа в приложение ему были известны. Молодой человек удаленно оформил кредит на имя родственницы и перевел деньги на свой счет, потратив на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Фигуранту грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Ранее россиянка связала ребенка из-за выдуманной кражи и получила условный срок.

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