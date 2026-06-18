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Общество

Россиянка связала ребенка из-за выдуманной кражи и получила условный срок

В Красноярске вынесли приговор женщине, связавшей ребенка из-за кражи

В Красноярске женщина связала десятилетнюю девочку из-за выдуманной кражи самоката и получила условный срок. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Инцидент произошел во дворе на улице Менжинского. Десятилетняя девочка увидела оставленный без присмотра самокат. На вопрос, чей он, находившийся рядом мальчик ответил: «Ничей». Школьница взяла самокат, уехала во двор своего дома, оставила его и вернулась к игре.

Через несколько часов мальчик рассказал матери, что самокат у него украли. Женщина решила не ждать полицию и отправилась на поиски. Во дворе на улице Копылова сын указал ей на девочку. Мать схватила ребенка за руки, отвела к скамейке и связала запястья за спиной своей тканевой сумкой, после чего удерживала до приезда полиции.

Очевидцы требовали отпустить девочку, но женщина продолжала удерживать школьницу за запястье. В этот момент сын признался, что историю о краже выдумал. В отношении красноярки возбудили уголовное дело, приговором суда ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.

Ранее в Приморье задержали мужчину, избившего подростка в лифте.

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