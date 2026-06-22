В Малайзии мужчину, который принес в полицию найденную сумку, заподозрили в краже денег, пишет World of Buzz.

В Малайзии полиция расследует спор вокруг $2300, пропавших из cумки гражданки Китая, приехавшей в страну вместе с мужем. Женщина рассказала, что во время покупок получила телефонный звонок и, отвлекшись, оставила сумочку на прилавке. О пропаже она вспомнила лишь спустя некоторое время.

После обнаружения пропажи супруги обратились к администрации магазина с просьбой проверить записи камер видеонаблюдения. По их утверждению, на видео видно, как сумку поднимает ребенок, после чего передает ее женщине, которая кладет находку в свой пакет.

Получив записи с камер, заявители обратились в полицию. По данным пары, правоохранители установили владельца автомобиля, на котором уехала семья, попавшая на записи видеонаблюдения. Вскоре в участок пришел сам хозяин авто, чтобы сообщить о находке.

Однако, как утверждает хозяйка аксессуара, из сумочки исчезла часть денег. Мужчина же уверяет, что сумка была пустой. В результате денежные средства пока не возвращены, а полиция продолжает расследование.

Ранее в Бразилии 12-летняя девочка инсценировала собственное похищение, чтобы вымогать деньги у родителей.