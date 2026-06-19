В Бразилии 12-летняя девочка инсценировала собственное похищение, чтобы вымогать деньги у родителей, пишет Oddity Central.

Инцидент произошел в городе Итайополис в штате Санта-Катарина. Ночью родители обнаружили исчезновение дочери, а вскоре начали получать от нее тревожные сообщения. Девочка утверждала, что ее похитили неизвестные люди, требующие выкуп.

Опасаясь за жизнь ребенка, родители немедленно обратились в полицию. К поискам подключились сотрудники отдела уголовных расследований, которые начали масштабную операцию по установлению местонахождения девочки и предполагаемых похитителей.

Вскоре полицейские установили местонахождение ребенка. Девочку обнаружили в одном из домов в сельской местности неподалеку от города. Когда офицеры прибыли на место, выяснилось, что никаких похитителей там нет.

Во время беседы с правоохранителями школьница призналась, что сама придумала историю о похищении. По данным следствия, таким образом она хотела заставить родителей передать деньги, используя страх за ее жизнь.

После признания девочку передали соответствующим службам. Полиция сообщила, что ее действия были квалифицированы как деяние, аналогичное вымогательству, однако вопрос о возможных последствиях будет решаться с учетом ее возраста.

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