Задержанный в Воронеже агент Киева раскрыл схему поиска курьеров

Задержанный в Воронеже по делу о государственной измене агент украинских спецслужб заявил, что занимался поиском курьеров через Telegram, привлекая их под предлогом помощи участникам специальной военной операции. Об этом сообщило РИА Новости.

Задержанный сообщил, что подбирал через мессенджер курьеров в возрасте от 16 до 30 лет. По его словам, им предлагали легкий заработок и участие в якобы помощи участникам СВО.

Утром 22 июня ФСБ сообщила о задержании в Воронеже 21-летнего гражданина России, которого подозревают в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

По данным ведомства, по заданию куратора за денежное вознаграждение он участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в Московском регионе, а также подбирал через интернет других лиц для оказания содействия спецслужбам Украины.

Кроме того, как сообщили в ФСБ, задержанный был причастен к деятельности украинских мошеннических колл-центров, жертвами которых становились граждане России.

Во время задержания у фигуранта изъяли смартфон. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ добавили, что обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее ФСБ задержала в трех регионах России агентов СБУ, подозреваемых в подготовке терактов.