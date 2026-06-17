Появилось видео с агентами СБУ, планировавшими теракты в трех регионах РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала кадры с тремя задержанными в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае, которых подозревают в подготовке терактов по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Об их задержании стало известно 17 июня. Фигуранты готовили теракты против военных, волонтеров и на объектах топливно-энергетического комплекса.

На видео показано задержание одного из подозреваемых в Адыгее. Судя по кадрам, силовики вытащили его с пассажирского сидения полицейской машины, после чего доставили на допрос. Мужчина на допросе признался, что в апреле 2022 года в городе Краматорск (находится в подконтрольной ВСУ части ДНР) он был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). В дальнейшем он переехал в Россию и в Республике Адыгея получил российский паспорт.

Остальные подозреваемые также признались в работе на СБУ. Задержанный в Краснодарском крае сказал, что должен был ликвидировать российского военнослужащего.

Ранее жителя Читы задержали по подозрению в подготовке терактов по заданию Киева.