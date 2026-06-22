Названа причина пожара в жилом доме в Новосибирске

Нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования стало предполагаемой причиной пожара в жилом доме в Новосибирске. Об этом сообщает ГУМЧС по Новосибирской области.

Отмечается, что на момент прибытия первого пожарно‑спасательного подразделения в многоквартирном жилом доме горела квартира на втором этаже, огонь распространялся на кровлю. Спасателям потребовалось около полутора часов для ликвидации открытого огня. В результате пожара повреждены квартира на втором этаже и кровля дома на общей площади 600 кв. м.

Инцидент произошел утром 19 июня. В жилом доме в Новосибирске по адресу: улица Народная, дом 57 в результате взрыва газа вспыхнул пожар, пострадали два человека. Им оказали медицинскую помощь. По словам местных жителей, одну из пострадавших, 50-летнюю женщину, увезли в ожоговый центр.

До этого в подмосковных Мытищах загорелось шестиэтажное здание. На момент прибытия пожарных горел второй этаж здания. В ликвидации пожара задействовали 35 человек и 11 единиц техники.

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